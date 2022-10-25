В Челябинске проблемный автобусный маршрут №77 переводят на регулируемый тариф

В Челябинске автобус №77 «Петра Столыпина - поселок ОПМС 42» со среды, 26 октября, переводят на регулируемый тариф.

На линию ежедневно должно выходить - с получасовым интервалом - четыре транспортных средства (такие условия работы 77-го автобусного маршрута прописаны в контракте).

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», сейчас 77-е автобусы ходят нестабильно, интервал движения составляет от сорока минут и больше.

Накануне, 24 октября, миндортранс региона провел мониторинг работы данного маршрута, констатировав, что в период с одиннадцати утра до полудня на улице Енисейской не было замечено ни одного автобуса №77.

Отметим, перевод на регулируемый тариф обязывает перевозчика принимать к оплате как наличные, так и социальные, транспортные и ежемесячные проездные карты, соблюдать расписание.

За каждый невыполненный рейс перевозчика будут наказывать рублем – штрафные санкции также предусмотрены контрактом.

ФОТО: Телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт»