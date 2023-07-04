В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко

В Челябинске продлили до 17 июля ограничение движения транспорта от дома №31-А по улице Марченко до дома №4 по проспекту Ленина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данном участке продолжается строительство наружных сетей водоснабжения.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Отметим, данное ограничение было введено второго февраля. Изначально планировалось снять запрет на движение транспорта по улице Марченко вечером первого июля, однако работы все еще продолжаются, их ведет ООО «Голос.Строительство».