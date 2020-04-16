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В Челябинске провели акарицидную обработку Лесного кладбища

Среда обитания
Вчера, 17:51
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 16-го апреля, была проведена акарицидная обработка Лесного (Братского) кладбища. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Всего в этом году в южноуральской столице против клещей обработают около 457-ми гектаров. Акарицидная обработка в областном центре началась в начале апреля.

Защищать горожан от нападений опасных членистоногих (защита не стопроцентная, гораздо более эффективным способом обезопасить себя является вакцинация) в Челябинске будут в два этапа. Первая "волна" акарицидных обработок традиционно придется на апрель-май, вторая - на август-сентябрь, когда клещи наиболее активны и особенно опасны.

Первые укусы членистоногих в этом сезоне зарегистрированы в Коркино, Еманжелинске, Миассе, Копейске, Магнитогорске и Челябинске. 

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что при при посещении природных очагов, в том числе садовых участков, парков скверов и кладбищ, очень важно не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства. 

В настоящее время в регионе продолжается иммунизация населения против клещевого энцефалита.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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