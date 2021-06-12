В Челябинске ради новой дороги снесут 24 дерева

В Челябинске в рамках строительства перекрестка улиц Академика Макеева и проспекта Героя России Евгения Родионова 15-го июня будет произведен снос 24-х деревьев.

Об этом сегодня, 12-го июня, сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

В то же время проектом строительства предусмотрена компенсационная высадка крупномерных деревьев в районе проведения дорожно-строительных мероприятий.

«Все работы согласованы с управлением экологии и природопользования, необходимые разрешительные документы оформлены», - заявили в КДХ Челябинска.

Судя по тому, как активно стали городские власти информировать население о предстоящих вырубках зеленых насаждений, уроком послужила история с даурскими лиственницами, из-за сноса которых, ставшего полной неожиданностью для Челябинска, глава города Наталья Котова уволила двух руководителей.