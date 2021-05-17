В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект

Общественник из Челябинска Тимур Гизатуллин и местные художники украсили улицу Богдана Хмельницкого, сделав из унылого ящика связи новую достопримечательность.

После того как представитель общественной организации «Гражданский патруль» очистил ящик от старой краски и рекламного мусора, за работу взялись художники из арт-объединения GraffityRussia.

Тимур Гизатуллин рассказал, что идея создать арт-объект из электрошкафа на оживленном перекрестке возникла у него прошлым летом – очень хотелось избавиться от ощущения разрухи.

Отметим, общественники из «Гражданского патруля» ранее уже украсили ящик связи в Аше, нарисовав на нем задорного кота. Картина цела до сих пор.

По словам активистов челябинского отделения общественной организации, в планах - реализация масштабных проектов по превращению в картины пустующих стен вдоль железнодорожного полотна.