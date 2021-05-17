17.05.2021
Российские ученые «настраивают» композитные материалы для космической отрасли
17.05.2021
В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект
17.05.2021
Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
17.05.2021
Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»
17.05.2021
Общественники снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков Южного Урала
16.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект
Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021