В Челябинске в связи с празднованием Курбан-байрама закроют улицу Елькина

В Челябинске этой ночью, 28 июня, с полуночи и до восьми утра будет перекрыта улица Елькина – на участке от Труда до Соборной мечети.

Как пояснили в мэрии, данная мера связана с празднованием Курбан-байрама – одного из самых главных, самых почитаемых праздников мусульман, который отмечается через 70 дней после окончания Большого поста Ураза-Байрам.

В Курбан-Байрам мусульмане подают милостыню нуждающимся и обездоленным, посещают родственников и могилы предков. Это время нравственного обновления, осмысления прошлого и надежд на будущее.