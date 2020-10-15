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В Челябинске волонтёры заложили сад рядом с детской больницей

Среда обитания
Сегодня, 15:10
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Автор: 
Ксения Старикова

Сегодня, 15 октября, на территории Челябинской городской больницы №9 около паллиативного отделения было высажено более   50 саженцев деревьев и кустарников. В акции участвовали футбольный клуб «Родина», партия "Родина", челябинская епархия, благотворительный фонд «Моя планета» и челябинское отделение «Союза садоводов России». Организатором акции был медиа-холдинг «Комсомольская правда» при поддержке Администрации Ленинского района.

"Когда мы сообщили о нашем проекте, многие сотрудники больницы даже предложили скинуться и купить тоже по несколько саженцев деревьев. Мы предлагали свою помощь многим районам, это наша большая всероссийская программа, которую запустил Краснодар. Но Администрация Ленинского оказалась самой оперативной и отзывчивой", – прокомментировала идею акции ее организатор и гендиректор «Комсомолки» Екатерина Парфенова.

Также «Комсомолка» пообещала подарить больнице свои детские журналы.

Надо сказать, благоустройство данной территории давно волновало общественность, особенно с тех пор, когда тут открыли паллиативное отделение.

Раньше здесь были заросли многолетних деревьев, старая детская площадка. Однако сосем недавно детскую площадку обновили, поставили качели и скамейки, территорию засыпали песком. Да и в целом Ленинский район за последнее время похорошел, была сделана набережная и сквер у пруда "Девичьи слёзы".

По словам организатора, волонтёры "вклинились" в общую программу благоустройства района. Сейчас сезон высадки деревьев, и их высаживают по улице Гагарина, несколько деревьев на территории больницы посадили представители молодёжной палаты Ленинского района. И в то время, пока добровольцы только высаживали сирень абрикосы и сливы, ребята из молодёжной палаты уже приходили поливать свои саженцы.

«Как правило, "Союз садоводов России» старается участвовать в таких мероприятиях. Мы привезли одиннадцать саженцев сирени от себя. Конечно, нам хочется, чтобы детишки с мамами вскоре гуляли по этому скверу", – рассказала сотрудница "Союза садоводов России" Александра Красильникова.

Тем временем, пока девушки из «Союза садоводов» засыпали лунки с саженцами землёй, футболисты из клуба "Родина" копали новые лунки, не жалея ни рук, ни лопат.

 

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Автор: 
Ксения Старикова
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