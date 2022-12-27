В Челябинске запускается новый автобусный маршрут

Первого января в Челябинске запускается новый маршрут №61. Он будет следовать по улицам: Новороссийская, Чистопольская, Кольцевая, Рудная.

Маршрут будет обслуживать один автобус малого класса. Он будет ходить каждые 40 минут. Об этом сообщили в группе «Челябинский общественный транспорт». C первого мая по 30 сентября на время летнего сезона число рейсов будет увеличено.

Маршрут обеспечит доставку пассажиров до транспортно-пересадочного узла «Чистопольская», где возможно совершить пересадку и добраться до места назначения. Используя месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте поездки можно совершать без дополнительных затрат.

Подробное расписание будет размещено здесь.