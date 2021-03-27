В челябинский Миасс попали нефтепродукты. Безруков объяснил, как
В челябинскую реку Миасс попали нефтепродукты. Тревогу забили местные жители, увидев на поверхности городского водоема масляные пятна. Жители южноуральской столицы попросили о проведении проверки.
Подписчица паблика «Типичный Челябинск» в ВКонтакте написала, что очень «чистым» является участок Миасса в районе улицы Набережной, 7В.
Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков сегодня, 27-го марта, сообщил в своем телеграм-канале, что на место были оперативно направлены инспекторы - для фиксирования наличия разлива веществ в этом районе и установления возможных причин.
По словам Безрукова, в ходе обследования было установлено, что нефтепродукты попадают в водоем из коллектора, по которому в Миасс впадает река Игуменка.
В минэкологии отметили, что загрязнение Миасса, с большой долей вероятности, связано с попаданием в коллектор ливневых сточных вод. В ливневую канализацию, в свою очередь, попадают поверхностные талые воды с дорог.
Также специалисты не исключают, что источником загрязнения могут быть автомойки или автосервисы
«В любом случае будем проверять. Проверка уже начата», - подчеркнул Виталий Безруков.