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В Челябинском городском бору обнаружили «рукотворную» снежную кучу

В Челябинске снова обнаружена нелегальная снегосвалка. На этот раз огромная снежная куча образовалась в городском бору.

Челябинские власти напоминают, что подрядчики комитета дорожного хозяйства транспортируют собранный снег на площадку для временного складирования, находится которая уж точно не в бору, а на улице Героев Танкограда, 12П.

«На специально выделенную площадку снег могут бесплатно вывозить любые организации и физические лица», - отметили в КДХ Челябинска, призвав граждан при выявлении фактов образования несанкционированных свалок снега незамедлительно сообщать об этом в комитет.

Напомним, в конце января в столице Южного Урала был оштрафован «создатель» снежных куч на улице Шмакова (в районе дома №17-А), о появлении которых властям сообщили бдительные жители.

Управление развития и благоустройства городской среды наказало собственника самосвала, которым он же и управлял, рублем – за складирование снега в неположенном месте его оштрафовали на четыре с половиной тысячи рублей.