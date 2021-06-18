В Челябинском городском бору за два года высадили более 36 тысяч саженцев

В Челябинском городском бору, являющемся памятником природы регионального значения, за два года (в 2020-м и 2021-м) высадили 36 тысяч 300 молодых деревьев хвойных пород.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь главного управления лесами Челябинской области Ксения Барыкина, помимо саженцев, в течение двух лет сотрудники Шершневского лесничества также посадили в бору южноуральской столицы 106 крупномеров (хвойных и лип).

По ее словам, план этого года уже выполнен – при весенних посадках приживаемость растений выше. В этом году высадка в бору была завершена раньше обычного – по причине раннего наступления жаркой погоды.

Площадь посадок двух последних лет составила пять с половиной гектаров.