В челябинском горсаду имени Пушкина зацвела сакура – спешите увидеть

В челябинском городском саду имени Пушкина в 26-й раз зацвела сакура. Примечательно, что случилось это замечательное событие как раз в День Победы, девятого мая.

Как рассказал директор горсада Игорь Клеин, в этом году из-за жаркой погоды сакура зацвела на неделю раньше обычного. По его словам, все прошлые годы прекрасное дерево с нежно-розовыми цветами отдыхающие активно фотографировали, не забывая и сделать селфи на фоне живой достопримечательности городского сада. Не исключение и нынешний год – к сакуре стекаются не только отдыхающие челябинцы: птицы, плененные ее красотой, здесь также частые гости.

Увы, но, по словам Игоря Клеина, некоторые невоспитанные, бескультурные люди перелезают через забор и ломают нежные ветви дерева, являющегося гордостью горсада имени Пушкина. Поэтому руководство учреждения вынуждено прибегать к услугам охраны.

Сакура отцветает быстро. Пройдет каких-то пять дней, и лепестки цветов начнут облетать от малейшего дуновения ветра.

Игорь Клеин напомнил, как трепетно относятся к цветению сакуры в Японии. Ее такое короткое и такое прекрасное цветение напоминает о быстротечности нашей жизни.

Фото горсада имени Пушкина