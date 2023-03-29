29.03.2023
В Челябинск прибыли студенты-педагоги из Китая
29.03.2023
Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023
29.03.2023
Боевое подразделение России, участвующее в СВО, обратилось за помощью к согражданам
28.03.2023
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
В челябинском парке Гагарина заработали аттракционы
21.02.2023
В центре Челябинска в связи с праздничным концертом ограничат движение
10.01.2023
В Челябинске из-за мороза закрыты катки в парках
20.08.2021
Челябинцев приглашают на благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»
30.07.2021
Парк Гагарина ждет советов от челябинцев, как избавиться от очередей за бесплатными билетами
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023