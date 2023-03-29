В челябинском парке Гагарина заработали аттракционы

В центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске заработали аттракционы.

С понедельника, 27 марта, маленькие и взрослые жители и гости южноуральской столицы смогут обозреть город с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения, покружиться на каруселях и как следует взбодриться, выбрав экстремальные аттракционы, – такие в парке тоже есть.

Как рассказали в парке Гагарина, сейчас площадки работают с 11 до 19 часов. С первого апреля начнут принимать гостей на час раньше, в десять утра, а закрываться будут на час позже, в 20 часов.

А уже с мая аттракционы парка Гагарина заработают в полную силу, перейдя на летний график работы: с десяти утра до десяти вечера.