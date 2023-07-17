17.07.2023
За десять лет диспансеризацию прошли более полумиллиона жителей Челябинской области
17.07.2023
Коллективный договор Челябинского цинкового завода признан одним из лучших в России
17.07.2023
Пропавшую на Тургояке неделю назад жительницу Миасса до сих пор не нашли
17.07.2023
Суд Катав-Ивановска отправил виновника ДТП с двумя погибшими в колонию-поселение
17.07.2023
Челябинска завоевала «серебро» всероссийских стартов по боксу
17.07.2023
«Слона» и «Сковородку» Магнитогорска включат в перечень выявленных объектов культурного наследия
В челябинском парке «Плодушка» погибли почти все высаженные липы
07.07.2023
Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
07.07.2023
Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК
29.06.2023
В Челябинске поворот с улицы Гагарина на Агалакова закрыли для автомобилистов
17.06.2023
У набережной челябинского озера Смолино появилось сердце
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023