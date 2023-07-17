В челябинском парке «Плодушка» погибли почти все высаженные липы

В благоустраиваемом уже не первый год парке «Плодушка» и в семейном сквере Ленинского района Челябинска погибли почти все высаженные осенью 2022 года липы.

Как рассказал на своей странице в ВКонтакте в понедельник, 17 июля, глава района Александр Орел, компенсационную высадку 213 саженцев липы прошлой осенью осуществил подрядчик предприятия «Челябстройзаказчик».

«К сожалению, использование некачественного посадочного материала, нарушение технологии и отсутствие ухода со стороны подрядчика привело к тому, что значительная часть деревьев не прижилась», - сообщил Александр Орел.

Глава Ленинского района рассказал, что в начале июля текущего года по его инициативе было проведено комплексное обследование всех деревьев - с участием специалистов управления экологии, административно-технической инспекции, представителей заказчика и подрядчика. Вывод был сделан неутешительный: прижилось только 35 деревьев.

«Остальные - будут заменены», - заверил Александр Орел, уточнив, что замена погибших растений будет произведена этой осенью и что работы примут лишь после того, как станет понятно: деревья прижились.

Отметим, о гибели деревьев в парке «Плодушка» сегодня также заявили эксперты движения «Эко-Standart», произведя общественный контроль на территории благоустраиваемого пространства.

«Выехав на место, эксперты движения обнаружили что 153 дерева из 160-ти находятся в угнетенном состоянии или уже погибли. Более того, при проведении работ подрядчики сами же губят ранее высаженные деревья, ломая или закатывая их в бетон. Деревья поросли репейником, и, несмотря на прошедшие дожди, земля сухая на глубине более десяти сантиметров, что говорит об отсутствии регулярного ухода», - отмечает «Эко-Standart».

Общественники заявили, что на сегодняшний день озеленение «Плодушки» - худший результат по всему городу (из того, что они видели).