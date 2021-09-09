В челябинском зоопарке в связи с выявлением очага птичьего гриппа закрыта экспозиция пернатых

В челябинском зоопарке сегодня, девятого сентября, в связи с выявлением очага птичьего гриппа по приказу регионального минсельхоза на карантин закрыта экспозиция «Доисторические и современные рептилии и птицы».

Как сообщает управление культуры Челябинска, в первой половине сентября пало четыре особи водоплавающей птицы, обитающие в карьере экспозиции: два гуся и два лебедя-шипуна. Были немедленно проведены лабораторные исследования, результаты которых показали наличие вируса птичьего гриппа.

«Территория экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» – это открытая местность, доступная для диких птиц, которые сейчас активно мигрируют. Вероятно, от диких перелетных птиц и произошло заражение», - предположили в управлении культуры Челябинска.

На основании закона РФ «О ветеринарии» министерством сельского хозяйства Челябинской области был разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага вируса гриппа птиц (ВПГ) и предотвращению распространения возбудителя.

Согласно утвержденному плану, осуществляются профилактические, диагностические и ограничительные мероприятия, а именно: закрытие экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы», проведение дезинфекции помещений и территории, перевод птиц в закрытые изолированные помещения и контроль за состоянием их здоровья.

В срочном порядке врачами ОГБУ «Челябинская ветстанция» были взяты анализы от всех представителей группы «Птицы» на основной территории зоопарка, результаты которых исключили наличие вируса гриппа птиц у пернатых.

«На основной территории челябинского зоопарка случаев птичьего гриппа не выявлено, проводятся профилактические мероприятия: закрыта экспозиция «Хищные птицы», детский контактный зоопарк и экспозиция со страусами», - рассказали в управлении культуры города.

Все пернатые будут вакцинированы против вируса птичьего гриппа – это предусмотрено планом минсельхоза.

«Сотрудники, контактировавшие с больными птицами, находятся под контролем управления Роспотребнадзора по Челябинской области, чувствуют себя хорошо, симптомы заболевания у них не проявлялись. Единственное, что беспокоит сейчас сотрудников зоопарка – это здоровье и дальнейшая судьба любимых питомцев», - подчеркнули в управлении культуры.

Сотрудники зоопарка, в свою очередь, отметили, что ситуация поставлена на контроль везде, где только можно.

«Все вместе мы предпринимаем максимальные меры по защите наших маленьких (и не очень) пернатых друзей, и, если появится какая-то новая информация, - обязательно ей с вами поделимся. Держим кулачки и надеемся на вашу поддержку и понимание», - написали работники челябинского зоопарка в сообществе учреждения в ВКонтакте.