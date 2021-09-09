09.09.2021
В Челябинске во время праздничного салюта акваторию Миасса между мостами закроют для перемещения
09.09.2021
В челябинском зоопарке в связи с выявлением очага птичьего гриппа закрыта экспозиция пернатых
09.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 сентября
09.09.2021
В РЖД проведут дополнительную индексацию окладов работников
09.09.2021
Евгения Майорова: Я лично за отмену моратория на смертную казнь, есть то, за что нужно жестко наказывать
09.09.2021
Суд отправил в колонию только одного из семи членов подростковой банды из Челябинска
В челябинском зоопарке в связи с выявлением очага птичьего гриппа закрыта экспозиция пернатых
31.08.2021
Лучшая лошадиная прическа: челябинский зоопарк придумал необычный конкурс красоты
05.08.2021
Многодетные семьи смогут посещать зоопарк Челябинска бесплатно
21.07.2021
Челябинский зоопарк выбирает лучшие имена братцам-рысятам
07.07.2021
Челябинских приматов снова отправили на карантин
Минприроды России встало на сторону челябинских общественников в суде по городскому бору
08.09.2021
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021