В челябинском зоопарке завелась двухметровая анаконда

В челябинском зоопарке завелась, а точнее - поселилась, двухметровая анаконда. Имя новой обитательнице сотрудники зверинца еще не придумали.

Как отметила культорганизатор зоопарка Любовь Кадомцева, к змее надо как следует присмотреться, чтобы понять, как ее величать.

Анаконду челябинский зоопарк приобрел у частного лица в Екатеринбурге. Она еще молодая - два года. Сейчас длина змеи составляет два метра, вес - два килограмма.

Террариум новой жительницы зверинца довольно просторный. Так как анаконды предпочитают водную среду, большую часть нового дома молодой змеи занимает бассейн (температура воды в нем составляет 25-27 градусов). В искусственном водоеме чешуйчатая красавица проводит почти все время. На участке суши – он также оборудован в террариуме – почти не появляется. Питается змея крысами и перепелками.

Все желающие понаблюдать за анакондой могут это сделать в помещении «Экзотариума» (крайний правый ряд террариумов).

«Вход в «Экзотариум» бесплатный, но при себе обязательно иметь маску. Часы работы помещения - с 10.00 до 17.00», - напоминают сотрудники зоопарка.

Видео челябинского зоопарка