В Челябинской области привито от ковида почти 16 тысяч жителей

В Челябинской области для таганайских лосей закупили два центнера соли

В селе Тюбук только стрельба по колесам смогла остановить пьяного водителя

Челябинцы жалуются на вонючий смог: Министры уехали, можно и за старое браться

Пенсионеров Карабаша ввели в заблуждение по поводу вакцинации от ковида

В Аше подросток-нарушитель, пытаясь скрыться от ГИБДД, устроил гонки на воде

ЧМК заплатит почти 150 миллионов рублей за сброс сточных вод в реку Миасс

В Челябинской области для таганайских лосей закупили два центнера соли

В Челябинской области в национальный парк Таганай планируют доставить еще два центнера соли для лосей. Для самцов, которые отращивают рога, такая минеральная подпитка сейчас особенно нужна, сообщили в телеграм-канале Taганай News.

Два центнера соли планируют доставить в нацпарк в ближайшее время.

«Это будет уже вторая в сезоне заброска, первой партией обеспечили самые дальние солонцы. Всего в разных частях национального парка около полусотни таких «точек питания». И, как показывают фотоловушки, все они активно посещаются животными», - отметили в телеграм-канале.

Сейчас соль в первую очередь нужна самцам, которые недавно сбросили рога и отращивают новые.

«На данном этапе подпитка минеральными веществами для сохатых особенно важна», - добавили в телеграм-канале Taганай News.