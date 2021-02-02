В Челябинской области для таганайских лосей закупили два центнера соли

В Челябинской области в национальный парк Таганай планируют доставить еще два центнера соли для лосей. Для самцов, которые отращивают рога, такая минеральная подпитка сейчас особенно нужна, сообщили в телеграм-канале Taганай News.
Два центнера соли планируют доставить в нацпарк в ближайшее время.
«Это будет уже вторая в сезоне заброска, первой партией обеспечили самые дальние солонцы. Всего в разных частях национального парка около полусотни таких «точек питания». И, как показывают фотоловушки, все они активно посещаются животными», - отметили в телеграм-канале.
Сейчас соль в первую очередь нужна самцам, которые недавно сбросили рога и отращивают новые.
«На данном этапе подпитка минеральными веществами для сохатых особенно важна», - добавили в телеграм-канале Taганай News.