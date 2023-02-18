В Челябинской области НМУ продлятся до вечера воскресенья

В Челябинской области продлено на выходные предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. НМУ сохранятся на территории пяти городов до вечера воксресенья.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Карабаша, Коркино, Сатки и Челябинска НМУ, начавшиеся с 19 часов 13 февраля, продлятся до 19 часов 19 февраля.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 16 февраля в Челябинске отмечены четыре случая превышения ПДКмр фторида водорода. Максимальная концентрация - 2,0 ПДКмр - зафиксирована в Металлургическом районе.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.