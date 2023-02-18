18.02.2023
У православных 18 февраля - первая в 2023 году родительская суббота
18.02.2023
Южноуральские полицейские задержали дуэт угонщиков
17.02.2023
ЧелГУ проведет традиционный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»
17.02.2023
Сериал «Фишер» стал лучшим стартом в линейке Wink Originals
17.02.2023
Из Челябинска на передовую отправили 500 спальников от бизнесмена Миронова
17.02.2023
С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмирован один человек
В Челябинской области НМУ продлятся до вечера воскресенья
13.02.2023
В пяти городах Челябинской области вновь установятся НМУ минимум на четверо суток
08.02.2023
Содержание сероводорода в воздухе Челябинска превышает ПДК в два с лишним раза
07.02.2023
Челябинцы предлагают переселить чиновников в районы, где невозможно дышать при НМУ
06.02.2023
НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области до вечера понедельника
На капремонт магистральных теплосетей Челябинска направят более миллиарда рублей
17.02.2023
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023