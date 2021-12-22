В Челябинской области снегопады продолжатся и резко похолодает

В Челябинской области за минувшие сутки в отдельных районах выпало две трети месячной нормы осадков. Местами высота снежного покрова увеличилась на 14-15 сантиметров.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, в минувшие сутки по всей территории прошли осадки, в виде снега, мокрого снега, местами сильные. Выпало от двух до 17 миллиметров.

«Максимальное количество осадков выпало в юго-западных и восточных районах (62-68 процентов от месячной нормы). Высота снежного покрова увеличилась на 1-14 сантиметров, в Челябинске - на 14 сантиметров», - сообщают синоптики.

В юго-восточных районах порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Отмечались слабые метели, отложение гололеда и мокрого снега на провода. На дорогах гололедица от снежного наката, ночью были туманы.

Как сообщает миндортранса региона, в южных районах осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, начались в шесть часов утра 21 декабря. В центральных районах в восемь часов утра, в горнозаводской зоне - в девять часов 30 минут. В южных районах также наблюдались осадки в виде ледяного дождя

А пока жители радуются выпавшему белому снегу и лепят снеговиков, дорожники работают.

Сегодня, 22 декабря, на дороги регионального значения вышли 200 единиц снегоуборочной техники. Проводится очистка покрытия дорог, обочин и остановочных комплексов от снега, противогололедная обработка.

По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня днем прогнозируется небольшой снег, на востоке области умеренный до сильного. В отдельных районах отложения мокрого снега гололеда на провода, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная, слабые метели.

Синоптики также предупреждают о резком снижении температуры воздуха. Сегодня днем будет от минус четырех до плюс одного градуса. А в ночь на четверг по области столбик термометра опустится до отметки минус 16-21 градус, в горах и низинах будет еще холоднее – минус 22-27 градусов. В ночь на пятницу такие морозы прогнозируются по всей территории региона.

Администрация Челябинска сообщает, что сегодня в городе будет проведена обработка дорог солью и добавляет, что это разовая и вынужденная мера. За вечер и ночь обработанные дороги будут очищены от снега и соли, заверяют в мэрии.