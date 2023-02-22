В Челябинской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, водителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах.

«Ночью 22 февраля в большинстве районов Челябинской области - небольшой, местами умеренный снег, в восточной половине мокрый, метели, отложение мокрого снега и гололеда на проводах», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре.

К вечеру понедельника в южных районах Челябинской области снегопад прекратился. Однако, сохраняется сильный ветер и низовая метель, отметили в миндортранса.

Прогнозируется шквалистое усиление ветра в ночные часы до 15 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление будет значительно ниже нормы. Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипотоников (у которых собственное давление пониженное) и людей, страдающих вегето-сосудистой дистонией гипотоников. Люди с гипертонией (с повышенным давлением), наоборот, чаще всего начинают чувствовать себя в эти периоды значительно лучше.

У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы. Могут появляться не только болезненность в суставах, но даже нарушаться их функции.

На дорогах будет гололедица от наката. На очистку региональных дорог в ночь на 22 февраля вышли 205 единиц техники.

В Челябинске ночью улицы города будут убирать 245 единиц техники и 120 дорожных рабочих. Опасные участки будут обрабатываться противогололедными материалами для предотвращения образования наката.

Дорожники просят водителей быть особенно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

В УпрДор «Южный Урал» советуют водителям с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните на телефоны экстренных служб – «101», «01» и в ЕДДС муниципального образования.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7-982-331-37-84 (WhatsAp).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.