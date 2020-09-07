В Челябинской области создадут рабочие группы по актуальнейшим направлениям в сфере защиты экологии

В Челябинской области в скором времени создадут рабочие группы по самым актуальным направлениям в сфере защиты окружающей среды: охране водных объектов, атмосферного воздуха и по обращению с твердыми бытовыми отходами.

Такое решение было принято на первом заседании нового (значительно расширенного) состава общественного совета минэкологии региона, куда впервые вошли - кроме представителей научного сообщества - экологи крупных промышленных предприятий и активисты общественных экологических организаций.

Руководителем совета избрана член экологической комиссии Общественной палаты Челябинской области Дамира Дракова.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, состав совета был увеличен вдвое – с 12-ти до 24-х человек, в числе которых по восемь ведущих ученых в области природопользования и экологии, активистов общественных организаций, специалистов-экологов крупных промышленных предприятий.

Министр экологии региона Сергей Лихачев подчеркнул, что общественный совет нужен не для галочки, а для работы.

«Мы готовы слышать критику, но она должна быть конструктивной. Нужны позитивные предложения по изменению экологической ситуации в регионе. Нам интересно ваше мнение, вы – эксперты. Рассматривая вопросы экологии, решая определенные задачи, мы рассчитываем на вашу компетентность», - отметил министр.

Заседания совета будут проходить один раз в квартал, однако рабочие группы по конкретным вопросам и проблемам будут собираться по мере необходимости. Первые рабочие группы по трем важнейшим направлениям проведут заседания до конца сентября.

В пресс-службе регионального минэкологии рассказали, что темой следующего заседания станет «Сохранение водных объектов на территории Челябинской области». Также планируется изучить информацию о комплексе мер по оздоровлению питьевых источников южоуральской столицы.