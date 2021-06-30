В Челябинской области созданы новые памятники природы и ООПТ

В Челябинской области создаются новые памятники природы и регистрируются особо охраняемые природные территории.

Работа проводится министерством экологии по поручению губернатора Алексея Текслера.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в области территория Шумного брода и Белого камня объединяются в памятник природы Долина реки Тогузак. Это сделано для сохранения долинного природного комплекса реки.

Кроме того, статус особо охраняемой природной территории с категорией «памятник природы регионального значения» получило озеро Еланчик.

Помимо этого, определены границы, учтена площадь и расширена территория памятника природы река Юрюзань (от Смирновского моста до устья реки Наси). Особый статус был присвоен еще в 1987 году. Было проведено комплексное экологическое исследование территории, после чего принято решение включить в памятник природы территории Пещеры Салаватской, Провального ключа, Хваточного и Монахова гребней.

Внесены уточненные границы и площадь памятника природы река Ай (от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак). Территория также получила особый статус еще в 1987 году. Но до настоящего времени ее границы и площадь не устанавливались. После комплексного исследования было принято решение включить в состав памятника природы также пещеру Кургазакскую и Аверкиеву яму.

Алексей Текслер подписал также постановление о внесении уточнений статуса особо охраняемой природной территории федерального значения «Национальный парк «Зигальга». После проведения исследований были установлены границы и уточнены площади Нязепетровского заказника.

В пресс-службе правительства уточнили, статус памятника природы регионального значения поможет сохранить уникальные объекты Южного Урала, создать условия для отдыха, сохранить рекреационные ресурсы, реализовать методы охраны и поддержки экологического баланса природных комплексов.

Н территории памятников природы действует режим особой охраны, который включает ряд ограничений, в том числе по предоставлению земельных и лесных участков, строительству, сооружений, объектов капитального строительства, движению вне дорог механических транспортных средств, осуществление промышленного рыболовства, рыбоводства и пр.

Всего утверждены 22 границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). До конца текущего года будут определены границы еще семи памятников природы.