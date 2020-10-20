В Челябинской области создают «Горный Урал»

На территории Челябинской области будет создан туристско-рекреационный кластер «Горный Урал». Его цель – развитие внутреннего, въездного, социального и детского туризма, в том числе поддержка развития объектов туристской индустрии.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства области, кластер объединит территории 11 муниципальных образований региона: Ашинского, Катав-Ивановского, Кусинского, Саткинского, Чебаркульского районов и Златоустовского, Карабашского, Миасского, Трёхгорного, Усть-Катавского, Чебаркульского городских округов.

Создание «Горного Урала» даст стимул для развития экологического туризма в Челябинской области. В мировом туризме его доля составляет 25% от общемирового. Также это даст возможность развитию особо охраняемых территорий регионального и федерального значения. Создание инфраструктуры поможет распределить и снизить антропогенную нагрузку на объекты, в том числе положительно скажется на сохранении природы.

Для развития нового кластера предстоит решить ряд задач: повышение туристской привлекательности уникальных объектов области показа; увеличение количества мест временного проживания (в гостиницах, домах отдыха, базах, санаториях); снятие инфраструктурных ограничений для отдельных территорий; развитие инфраструктуры экологического туризма на особо охраняемых природных территориях; подготовка кадров для туристической отрасли внутри кластера; информационное продвижение кластера.

«Проект кластера проработан, получил высокие оценки федеральных экспертов и ведомств, и будет реализовываться в приоритетном порядке. На заявленные в нем объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры будет изыскиваться необходимое финансирование, в том числе путём формирования заявок на федеральное софинансирование в рамках Национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”», - сообщил заместитель министра экономического развития региона Андрей Минченко.

В настоящее время эта работа уже началась. Подана заявка на конкурс Ростуризма в рамках подпрограммы «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». По ней будут финансироваться объекты обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящие в состав инвестпроектов по созданию туркластеров, со сроком реализации в 2021–2023 годах.

Планируется формирование заявок на федеральное софинансирование в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который будет создан в ближайшее время.

«Горный Урал» включает в себя различные виды туризма, которые органично сплетены на сравнительно небольшой территории в удобной транспортной доступности - спелеотуризм и сплавы, катание на горных лыжах и снегоходах, познавательные экскурсии, купание в озёрах и другие. На территории кластера отмечается сочетание несочетаемого - сухие водопады, каменная река и стальная роза. Кроме того, можно увидеть следы исторических эпох - от примитивных рисунков в пещерах до промышленных гигантов нового тысячелетия «Горный Урал» - это еще и обучающий туризм.