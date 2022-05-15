В Челябинской области в 2021 году выросли текущие затраты предприятий на охрану окружающей среды

В 2021 году организации Челябинской области, имеющие очистные сооружения, увеличили текущие затраты на охрану окружающей среды до 12 миллиардов 383,3 миллиона рублей (в 2020 году они направляли на эти цели 11 миллиардов 587,6 миллиона рублей). Кроме этого, вырос объем оплаты услуг природоохранного назначения за отчётный год - с шести миллионов 25,2 тысячи рублей до семи миллионов 159,7 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба Челябинскстата, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды затраты на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата составляют 25,8% (в 2020 году - 23,4%), на сбор и очистку сточных вод – 30,8% (33,9%), на обращение с отходами – 31,2% (32,3%), на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды - 12,2% (10,4%).

В крупнейших городах Южного Урала с наибольшей концентрацией промышленных предприятий – в Челябинске и Магнитогорске природоохранные затраты составили шесть миллиардов 785 миллиона рублей и четыре миллиарда 787 миллионов рублей соответственно, при этом в Челябинске 41,6% затрат приходится на деятельность по обращению с отходами, а в Магнитогорске 41,0% - на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата.

Значительная часть расходов в области, направленных на деятельность по охране атмосферного воздуха и предотвращению изменения климата, кроме Челябинского и Магнитогорского городских округов, приходится на Коркинский (13,1% от затрат по области) и Саткинский (10,5%) муниципальные районы; по обращению с отходами – на Карабашский городской округ (10,1%), Сосновский (8,9%) и Пластовский (6,4%) муниципальные районы.

Основной объем текущих затрат в области приходился на предприятия металлургического производства – 6,6 миллиарда рублей (33,8% от затрат по области) и на организации, занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений - 6,3 миллиарда рублей (32,2%).

Ежегодно в Челябинской области более 750 хозяйствующих субъектов, чья ежегодная сумма расходов превышает 100 тысяч рублей, предсталяют информацию о своих текущих затратах, образующихся в процессе внутрипроизводственной деятельности и связанных с охраной окружающей среды.