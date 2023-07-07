В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Агаповский район
Аргаяшский район
Аша
Ашинский район
Брединский район
Варненский район
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еманжелинск
Еткуль
Еткульский район
Ижевск
Карабаш
Карталинский район
Карталы
Каслинский район
Катав-Ивановск
Кемерово
Кизильский район
Копейск
Коркино
Коркинский округ
Коркинский район
Крым
Кунашакский район
Куса
Кусинский район
Кыштым
Локомотивный
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Октябрьский район
Пластовский район
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Троицкий район
Увельский район
Уйский район
Усть-Катав
Херсон
Чебаркуль
Чесменский район
Юрюзань
Ясиноватая
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Анонсы
На житейских перекрестках
Дороги
Транспорт
ЖКХ
Лесные пожары
Экология
День Победы
Коронавирус
Метро в Челябинске
Новости и главные события Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и других городов Челябинской области. Актуальные статьи, эксклюзивные расследования, интересные интервью, фото, видео, анонсы событий и мероприятий
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Стимулирование деятельности промышленных предприятий, добывающих и производящих строительные мате
07.07.2023

Евгений Илле: Необходимо сформулировать и реализовать программу поддержки для производителей стройматериалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство расширило параметры программы льготной сельской ипотеки, что позволит увеличить дос
07.07.2023

Расширены параметры программы «Сельская ипотека»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и
07.07.2023

Челябинская область получит допсредства из федерального бюджета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области более 2,5 тысячи жителей получили единовременную социальную выплату для при
07.07.2023

Социальная газификация востребована у жителей Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
07.07.2023

Более 32 тысяч семей Челябинской области получили финансовую поддержку
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Заведующая детским садом Челябинска оштрафована за побег воспитанницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Наконец-то! Расклейщиков незаконной рекламы в Челябинске ждут бесчисленные атаки автодозвона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

В Челябинске появятся временные трамвайные остановки на Каслинской
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.07.2023

Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду
аномальная жара
Среда обитания
07.07.2023 15:42

В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода

В предстоящие пять суток на территории Челябинской области установится аномально-жаркая погода. Медики советуют южноуральцам соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

«С восьмого по 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре. Местами будет сильная жара, с максимальными температурами воздуха до 36 градусов и выше.

«В начале следующей недели южные воздушные потоки вынесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона», - рассказали в Уральском Гидрометцентре. В понедельник, по прогнозам, столбик термометра будет подбираться к отметке плюс 38 градусов (в том числе и в Челябинске). В этот период возрастет вероятность ливней, вероятны грозы, град, шквалистый ветер. В середине следующей недели жара спадет.

В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе, формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

Жаркая сухая погода благоприятствует возникновению природных пожаров. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

В связи с прогнозируемой жарой на территории области вводится временное ограничение движения для большегрузов восьмого и девятого июля с восьми до 22 часов.

Кроме того, с вечера седьмого июля по 10 июля на территории Челябинска, Аши, Златоуста, Коркино, Карабаша, Магнитогорска и Сатки установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе.

В связи с погодой повышается вероятность возникновения ДТП на автодорогах и железной дороге из-за деформации дорожного полотна. Возрастают риски гибели птиц на сельхозпредприятиях, пожаров в населенных пунктах, обострения сердечно-сосудистых заболеваний у граждан.

ДЛЯ СПРАВКИ

Рекомендуется по возможности не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5-3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки. Пить лучше часто и небольшими порциями, иначе есть опасность повышения артериального давления, особенно у пожилых людей. Важно помнить: напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом.

На улицу лучше надевать легкую одежду из хлопка, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.

В ГУ МЧС просят жителей оказывать необходимую помощь тем, чье здоровье подверглось риску для здоровья в связи с аномальной жарой. Пожилых и больных одиноко проживающих людей необходимо навещать не реже раза в сутки.

«Если пациент принимает какие-то лекарства, посоветуйтесь с его лечащим врачом и уточните, как эти лекарства влияют на терморегуляцию и водный баланс организма. Если у вас проблемы со здоровьем: храните лекарства при температуре не выше 25 градусов Цельсия или в холодильнике (соблюдайте инструкцию), обратитесь за медицинской помощью, если вы страдаете хроническим заболеванием или принимаете несколько лекарств одновременно», - рекомендуют в ГУ МЧС.

Если у родственника или человека, за которым вы ухаживаете, кожа стала сухой и горячей, возникло состояние бреда, судороги или потеря сознания, нужно немедленно вызвать скорую помощь. А до прибытия медиков переместить пострадавшего в прохладное место и уложить его в горизонтальное положение, чтобы ноги были слегка приподняты. Нужно раздеть пострадавшего и начать проводить охлаждающие процедуры.

Южноуральцам рекомендуют обращать внимание и на собственное самочувствие. «Если почувствуете головокружение, слабость, тревогу или сильную жажду и головную боль, постарайтесь как можно быстрее переместиться в прохладное место и измерьте температуру тела. Выпейте воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости, отдохните, - дают советы в ведомстве. - Если почувствуете болезненные мышечные спазмы (чаще всего они возникают в ногах, руках или в области живота, во многих случаях во в результате продолжительной физической нагрузки в сильную жару), выпейте раствор, содержащий электролиты для нормализации минерального обмена. Если тепловые спазмы не прекращаются более часа, необходимо обратиться за медицинской помощью».

Автор: Любовь Юрина
аномальная жара
Новости по тегу: аномальная жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2023

Жара в Челябинской области немного спадет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2023

В воскресенье в Челябинской области ограничили движение транспорта из-за жары
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2023

В Челябинской области вновь ограничили движение большегрузов по федеральным трассам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.05.2023

В Челябинской области вновь ограничили движение большегрузов из-за аномальной жары
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году 75 семейных пар Челябинской области награждены медалью «За любовь и верность». Наград
Общество

В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни

07.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске завершается возведение нового здания Единого центра поддержки и реабилитации участни
Общество

Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»

06.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Предложения по совершенствованию межбюджетных отношений в целях выравнивания условий для социальн
Экономика

Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений

06.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области вновь прогнозируют грозы, очень сильные дожди и ливни, крупный град, шквали
Среда обитания

В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град

05.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых - мультиформатное пространство
Общество

В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых

05.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Миньяра (Ашинский район, Челябинская область) объяснили, почему возникла необходимость за
Общество

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

04.07.2023
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Стимулирование деятельности промышленных предприятий, добывающих и производящих строительные мате
07.07.2023

Евгений Илле: Необходимо сформулировать и реализовать программу поддержки для производителей стройматериалов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Правительство расширило параметры программы льготной сельской ипотеки, что позволит увеличить дос
07.07.2023

Расширены параметры программы «Сельская ипотека»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит дополнительное финансирование на строительство объектов социальной и
07.07.2023

Челябинская область получит допсредства из федерального бюджета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области более 2,5 тысячи жителей получили единовременную социальную выплату для при
07.07.2023

Социальная газификация востребована у жителей Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2023 году в Челябинской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
07.07.2023

Более 32 тысяч семей Челябинской области получили финансовую поддержку
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванова Г.Н.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.07.2023 15:42

В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода

07.07.2023 14:36

Евгений Илле: Необходимо сформулировать и реализовать программу поддержки для производителей стройматериалов

07.07.2023 12:30

Расширены параметры программы «Сельская ипотека»

07.07.2023 12:28

Александр Орел рассказал о планах по комплексному развитию территории на Копейском шоссе

07.07.2023 12:15

Челябинская область получит допсредства из федерального бюджета

07.07.2023 12:00

Заведующая детским садом Челябинска оштрафована за побег воспитанницы

07.07.2023 11:58

Социальная газификация востребована у жителей Челябинской области

07.07.2023 11:52

Наконец-то! Расклейщиков незаконной рекламы в Челябинске ждут бесчисленные атаки автодозвона

07.07.2023 11:08

В Челябинске появятся временные трамвайные остановки на Каслинской

07.07.2023 11:04

Более 32 тысяч семей Челябинской области получили финансовую поддержку

07.07.2023 10:57

Жительница Ленинского района пожаловалась на состояние бывшего стадиона ЧЗМК

07.07.2023 10:04

Еще в трех дворах Челябинска закончили формировать комфортную среду

07.07.2023 09:46

В Еманжелинском районе опрокинулся грузовик, пассажир умерла в больнице

07.07.2023 09:38

В Челябинске состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня ветеранов боевых действий

07.07.2023 09:17

В Кунашакском районе «Мазда» врезалась в «Ладу», водитель которой погиб на месте

07.07.2023 09:11

В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни

06.07.2023 20:56

В пятницу в Челябинской области – жара и преимущественно без осадков

06.07.2023 19:28

В Челябинске стартовал трудовой проект студенческих медицинских отрядов «Клиника»

06.07.2023 18:39

Наталья Котова оценила подготовку образовательных учреждений Челябинска к новому учебному году

06.07.2023 18:25

У курчатовцев появились собственные «Гавайи»

06.07.2023 18:01

День семьи, любви и верности вместе с Историческим музеем Южного Урала

06.07.2023 17:54

Бывшие сотрудники ОКБ№3 Челябинска приговорены к 9,5 и восьми годам лишения свободы

06.07.2023 17:28

Анонсы событий и мероприятий на 7 июля (18+)

06.07.2023 17:22

Краснокнижной савке в Челябинской области усилят защиту

06.07.2023 15:59

Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»

06.07.2023 15:43

Сельхозучастки в Челябинской области зарастают травой: из обследованных - 94%

06.07.2023 15:05

Мягкие кровельные конструкции и их ремонт

06.07.2023 13:52

Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений

06.07.2023 13:17

В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов из-за жары

06.07.2023 12:29

Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО

06.07.2023 12:11

«Хорошее место» в Магнитогорске закрыли после заражения горожан кишечной инфекцией

06.07.2023 11:23

В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино

06.07.2023 11:02

Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»

06.07.2023 10:55

Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору

06.07.2023 10:18

В Калининском районе Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара

06.07.2023 10:05

Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области

06.07.2023 10:03

Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной

06.07.2023 09:56

В Сосновском районе обнаружена новая свалка – на этот раз рядом с Красным полем

06.07.2023 09:54

Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников

06.07.2023 09:32

Народный фронт проводит опрос на тему челябинских урн

06.07.2023 08:51

В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь

05.07.2023 19:34

В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град

05.07.2023 19:17

В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град

05.07.2023 18:51

Стипендию Правительства РФ присвоили солистке Челябинской филармонии

05.07.2023 18:33

Анонсы событий и мероприятий на 6 июля (18+)

05.07.2023 18:21

В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого

05.07.2023 17:44

В Челябинской области родители предпочитают Ев и Александров

05.07.2023 17:37

Троицкий экспедитор украл деньги...чтобы выпить

05.07.2023 17:19

Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа

05.07.2023 17:14

Челябинцы презентуют «Незримое кино» на Российской креативной неделе

05.07.2023 17:02

Семья, дружба и спорт: на фестивале в парке Гагарина откроют «Территорию здоровья»

05.07.2023 16:55

Чемпионат России по легкой атлетике: Челябинск готовится к встрече гостей

05.07.2023 16:45

Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта

05.07.2023 16:38

Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр

05.07.2023 15:53

В Челябинской области намерены обанкротить ГУП «Продовольственная корпорация»

05.07.2023 15:47

В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены

05.07.2023 15:38

Челябинцы пожаловались Наталье Котовой на ужасное состояние двора на улице Молодогвардейцев

05.07.2023 15:33

В Челябинске закрывают движение транспорта по улице Салютной

05.07.2023 15:31

На курорте Кисегач эксплуатируют газовые котельные, не имея лицензии на эти работы

05.07.2023 15:18

В Челябинске из-за работ на проспекте Победы изменят маршруты шесть трамваев

05.07.2023 15:13

На лыжной базе в Курчатовском районе теперь есть бассейны под открытым небом

05.07.2023 15:04

Самарская область стала притягивать все больше южноуральских путешественников

05.07.2023 14:26

Дом на Труда в Челябинске рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры

05.07.2023 13:55

На «Иннопроме» 16 предприятий Челябинской области представят проекты на коллективном стенде

05.07.2023 13:37

Шестого июля в Ашинском районе вновь ограничат движение на трассе М-5

05.07.2023 13:22

Челябэнерго повысил надежность электроснабжения жителей двух районов Челябинска

05.07.2023 12:34

Дорожный ремонт в Челябинске продолжает набирать обороты

05.07.2023 12:28

В Челябинске на благоустройство мотоджимхана направят 46 миллионов рублей

05.07.2023 11:42

Жительница Калининского района Челябинска отметила 103-летие

05.07.2023 11:36

Реконструкция аэропорта Магнитогорска будет завершена раньше срока

05.07.2023 11:12

В Металлургическом районе Челябинска автобусы изменили маршруты до первого сентября

05.07.2023 10:54

В сквере Магнитогорска 13-летняя горожанка застряла в сливной решетке фонтана

05.07.2023 10:41

В Катав-Ивановском районе опрокинулся грузовик, водитель умер в больнице

05.07.2023 10:34

Реставрация храма Александра Невского в Челябинске идет полным ходом

05.07.2023 10:32

В Челябинске частично закрыли движение по улице Бажова

05.07.2023 10:26

Общественная палата взяла на контроль ситуацию с вырубкой леса в «Вишневой горке»

05.07.2023 09:41

Фильмы Шахназарова в Челябинске – посвящение 100-летию «Мосфильма»

05.07.2023 09:26

В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых

04.07.2023 19:04

Анонсы событий и мероприятий на 5 июля (18+)

04.07.2023 18:06

В Челябинске пройдет Российская окружная креативная неделя в особом формате

04.07.2023 17:34

В Челябинске временно изменит маршрут троллейбус №14

04.07.2023 17:25

Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь

04.07.2023 17:15

Сотрудники УФСБ Челябинской области помешали сбыту в УрФО десяти килограммов гашиша

04.07.2023 16:55

Челябинская детская библиотека имени Аси Горской к осени станет модельной

04.07.2023 15:55

По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело

04.07.2023 14:54

В Челябинской области сохраняется сложная ситуация с абортами

04.07.2023 14:36

В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей

04.07.2023 14:12

СК начал доследственную проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Большой Бердяуш

04.07.2023 14:04

В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов

04.07.2023 13:17

В Челябинской области прибавилось офицеров - защитников границы

04.07.2023 12:48

В Челябинске сотрудники МЧС спасли угодившего в ловушку стрижа

04.07.2023 12:44

В автобусах Челябинска за неделю поймали больше тысячи «зайцев»

04.07.2023 12:39

На месте разреза в Коркино появится живописное озеро

04.07.2023 11:49

В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш

04.07.2023 11:38

В Магнитогорске по инициативе Виктора Рашникова создадут хоккейную академию

04.07.2023 11:34

В Челябинске продлили ограничение движения по улице Марченко

04.07.2023 11:15

Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу

04.07.2023 10:47

Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота

04.07.2023 10:45

Минобороны: Пресечена попытка ударить пятью БЛА по объектам в Новой Москве и Московской области

04.07.2023 10:39

Очередная уловка мошенников: челябинец перевел деньги под предлогом проверки банка