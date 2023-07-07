В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода

В предстоящие пять суток на территории Челябинской области установится аномально-жаркая погода. Медики советуют южноуральцам соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

«С восьмого по 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов», - предупредили в Челябинском Гидрометцентре. Местами будет сильная жара, с максимальными температурами воздуха до 36 градусов и выше.

«В начале следующей недели южные воздушные потоки вынесут на Урал еще более горячий воздух с Северного Кавказа и Каспийского региона», - рассказали в Уральском Гидрометцентре. В понедельник, по прогнозам, столбик термометра будет подбираться к отметке плюс 38 градусов (в том числе и в Челябинске). В этот период возрастет вероятность ливней, вероятны грозы, град, шквалистый ветер. В середине следующей недели жара спадет.

В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе, формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

Жаркая сухая погода благоприятствует возникновению природных пожаров. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

В связи с прогнозируемой жарой на территории области вводится временное ограничение движения для большегрузов восьмого и девятого июля с восьми до 22 часов.

Кроме того, с вечера седьмого июля по 10 июля на территории Челябинска, Аши, Златоуста, Коркино, Карабаша, Магнитогорска и Сатки установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных веществ в воздухе.

В связи с погодой повышается вероятность возникновения ДТП на автодорогах и железной дороге из-за деформации дорожного полотна. Возрастают риски гибели птиц на сельхозпредприятиях, пожаров в населенных пунктах, обострения сердечно-сосудистых заболеваний у граждан.

ДЛЯ СПРАВКИ

Рекомендуется по возможности не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5-3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки. Пить лучше часто и небольшими порциями, иначе есть опасность повышения артериального давления, особенно у пожилых людей. Важно помнить: напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом.

На улицу лучше надевать легкую одежду из хлопка, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.

В ГУ МЧС просят жителей оказывать необходимую помощь тем, чье здоровье подверглось риску для здоровья в связи с аномальной жарой. Пожилых и больных одиноко проживающих людей необходимо навещать не реже раза в сутки.

«Если пациент принимает какие-то лекарства, посоветуйтесь с его лечащим врачом и уточните, как эти лекарства влияют на терморегуляцию и водный баланс организма. Если у вас проблемы со здоровьем: храните лекарства при температуре не выше 25 градусов Цельсия или в холодильнике (соблюдайте инструкцию), обратитесь за медицинской помощью, если вы страдаете хроническим заболеванием или принимаете несколько лекарств одновременно», - рекомендуют в ГУ МЧС.

Если у родственника или человека, за которым вы ухаживаете, кожа стала сухой и горячей, возникло состояние бреда, судороги или потеря сознания, нужно немедленно вызвать скорую помощь. А до прибытия медиков переместить пострадавшего в прохладное место и уложить его в горизонтальное положение, чтобы ноги были слегка приподняты. Нужно раздеть пострадавшего и начать проводить охлаждающие процедуры.

Южноуральцам рекомендуют обращать внимание и на собственное самочувствие. «Если почувствуете головокружение, слабость, тревогу или сильную жажду и головную боль, постарайтесь как можно быстрее переместиться в прохладное место и измерьте температуру тела. Выпейте воды или фруктового сока, чтобы восполнить потерю жидкости, отдохните, - дают советы в ведомстве. - Если почувствуете болезненные мышечные спазмы (чаще всего они возникают в ногах, руках или в области живота, во многих случаях во в результате продолжительной физической нагрузки в сильную жару), выпейте раствор, содержащий электролиты для нормализации минерального обмена. Если тепловые спазмы не прекращаются более часа, необходимо обратиться за медицинской помощью».