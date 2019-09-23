В Челябинской области возможен мокрый снег с дождем

В понедельник, 23 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, в горах с мокрым снегом, местами сильные, утром местами слабый гололед.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов. В ночные часы – до плюс 5 градусов, местами заморозки до минус 3 градусов. Ветер юго-западный, южный ночью 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, отдельные порывы 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 722 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 40 минут, зайдет в 18 часов 52 минуты. Долгота светового дня – 12 часов 12 минут. Луна стареющая.

23 сентября по народному календарю Петр и Павел Рябинники.

Ко дню Петра и Павла созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает свои именины). «С Петрова дня летнего ешь землянику, а с осеннего — рябину», — говорили в народе.

По рябине судили о том, какими будут следующие месяцы. Обилие ягод предвещало сырую осень и суровую зиму.