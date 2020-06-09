В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара

Антициклон установит аномально жаркую погоду на территории Уральского федерального округа, в том числе в Челябинской области, на предстоящие несколько дней.

По данным Гидрометцентра, изнуряющая жара прогнозируется на Южном Урале с 8 по 12 июня. В эти дни температура воздуха в дневные час будет на 6-9 градусов выше нормы.

В Челябинском Гидрометцентре уточнили, во вторник, 9 июня, воздух будет прогреваться до плюс 29-34 градусов, в среду, 10 июня, - до плюс 30-35 градусов, в четверг, 11 июня, - до плюс 31-36 градусов. В праздничную пятницу высокая температура воздуха еще сохранится, а в субботу и воскресенье похолодает сразу на 10 градусов. Столбик термометра днем в выходные не поднимется выше 20-градусной отметки.

В крайних южных, в юго-восточных и восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в остальных – высокая.

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры воздуха в июле в Челябинской области составляет 36-41 градус, в городе Челябинске - 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0-3 градуса, в городе Челябинске – 3 градуса.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

Медики советуют по возможности в жару не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

В комнате, где нет кондиционера, можно охладить воздух, используя емкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора теплого воздуха испаряется, охлаждая помещение на 2-3 градуса.

В жаркую погоду исключить из своего рациона жирные, жареные и сладкие блюда. В меню должна быть легкая пища – овощи, фрукты, отварная или тушеная рыба, курица, холодные супы и окрошки. Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5 – 3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки. Пить лучше часто и небольшими порциями, иначе есть опасность повышения артериального давления, особенно у пожилых людей. Важно помнить: напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом.

На улицу лучше надевать легкую одежду из хлопка, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.