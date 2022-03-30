В четверг в Челябинской области сыро и ветрено

В четверг, 31 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем в горах до умеренных, в горных районах метели, в отдельных районах гололедные явления, туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – около ноля градусов, по области – от плюс двух до минус трех градусов, в горах – до минус восьми градусов.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 2-4 градуса, по области – плюс 2-7 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 742 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное полу возмущенное.

Восход солнца - в 6 часов 30 минут, заход - в 19 часов 28 минут. Долгота светового дня - 12 часов 58 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 31 марта - Кирилл - Дери полоз.

В народе об этом дне говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади - зима» (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); «На Кириллов марток продерет холодок». Если в этот день зацветала мать-и-мачеха - это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Именины в этот день: Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим.