13.10.2021
Южноуральские льготники начали получать выплаты на газификацию частных жилых домов
13.10.2021
Возле Верхнеуральской тюрьмы воздвигли крест в память о митрополите Крутицком
13.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 октября
13.10.2021
В нацпарке «Зигальга» открыли детский эколого-просветительский центр
13.10.2021
Хитрые садоводы без разрешения выкачивали воду из Малого Кременкуля
13.10.2021
«Ростелеком» приглашает южноуральцев на родительское онлайн-собрание по кибербезопасности
В четверг в Челябинской области тепло и без осадков
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021
В Челябинской области за 9 месяцев неэффективно израсходовали 383,3 миллиона бюджетных рублей
08.10.2021