В четверг в Челябинской области тепло и без осадков

В четверг, 14 октября, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков, ночью и утром местами туманы.

В северо-восточных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – около ноля градусов, по области – от минут трех до плюс двух градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 21 минуту, зайдет в 17 часов 58 минут. Долгота светового дня – 10 часов 37 минут. Луна растущая.

По народному календарю 14 октября Покров.

По разным приметам судили о погоде. Если ветер дул с востока - ждали холодную зиму. Если на Покров еще не выпадал снег - его можно было не ждать до самого Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские люди говорили: «На Покров до обеда осень, после обеда - зима».