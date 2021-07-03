03.07.2021
В четырех города Челябинской области продлили НМУ
02.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на третье и четвертое июля
02.07.2021
Победители «Метрошки» получат в подарок от РМК экскурсию на базу клуба «Зенит»
02.07.2021
В Челябинской области из-за ковида запретили массовое празднование Дня металлурга
02.07.2021
В Магнитогорске возбуждены уголовные дела по фальшивым антиковидным справкам
02.07.2021
Виноваты водоросли: купание на Тургояке может быть аллергенным
В четырех города Челябинской области продлили НМУ
01.07.2021
В шести городах Челябинской области продлены НМУ, Челябинск накрыло вонючей дымкой
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
28.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
НМУ установились на территории пяти городов Челябинской области
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021
Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» закрывается
01.07.2021
Не имеет смысла: Куляшов не рискнул принять вызов горожан, чтобы протестировать «островки безопасности»
30.06.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра, грозах и граде на фоне жары
30.06.2021
Куляшов о скандальной реконструкции Комсомольского проспекта: То, что мы сделали, – это только первая ласточка
29.06.2021