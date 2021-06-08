В Чурилово на берегу пруда вместо пустыря появится сквер с газоном и новыми деревьями

В челябинском микрорайоне Чурилово на берегу пруда построят сквер с газоном и новыми растениями: 150-тью хвойными и лиственными деревьями и кустарником, который высадят на общей площади двести квадратных метров.

Как рассказали сегодня, восьмого июня, в администрации Тракторозаводского района, работы по строительству общественного пространства стартуют в конце июня текущего года. Подрядной организации предстоит преобразить пустырь рядом со школой №116 по адресу: улица Конструктора Духова, 8.

Пруд планируется сохранить и возвести по его периметру подпорную стену, как это было сделано с карьером в парке имени Гагарина.

«Заниженную часть рельефа предстоит поднять до уровня дворовой территории дома №4 по улице Конструктора Духова, а это требует вырезки дикорастущей поросли и кустарников», - сообщили в районной администрации.