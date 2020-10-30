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В двух городах Челябинской области объявлены НМУ, в трех - продлены

Среда обитания
Сегодня, 15:57
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Автор: 
Любовь Юрина

На территории двух муниципальных образований Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В трех городах режим «черного неба» продлен еще на трое суток.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Карабаше и Коркино НМУ первой степени были объявлены с 19 часов 28 октября и продлены до 19 часов второго ноября.

В Златоусте и Сатке режим «черного неба» начнется в 19 часов 30 октября и продлится до 20 часов 31 октября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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