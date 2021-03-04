В Горнозаводской зоне Челябинской области установились неблагоприятные погодные условия
В четверг, четвертого марта, в горнозаводской зоне Челябинской области установились неблагоприятные погодные условия. Водителей просят быть внимательными.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в миндортрансе региона, в настоящий момент в горнозаводской зоне отмечаются снегопады и сильная метель.
«Просим водителей проявлять повышенную бдительность и осторожность в пути, а также обязательно соблюдать скоростной режим», - обратился миндортранс к участникам дорожного движения.
По данным Челябинского Гидрометцентра, сегодня прогнозируется местами небольшой снег, на западе до умеренного, в отдельных районах изморозь, слабые метели, на дорогах гололедица. Днем местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.
Ранее министерство попросило автомобилистов отказаться от дальних поездок в предстоящие праздничные выходные. Южноуральцев также предупредили о возможном введении ограничений на трассе М-5 с пятого по седьмое марта.