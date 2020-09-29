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В Карабаше повышен уровень опасности НМУ

Среда обитания
Сегодня, 16:23
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Автор: 
Любовь Юрина

В Карабаше (Челябинская область) повышен уровень опасности неблагоприятных метеорологических условий, установившихся в городе пять дней назад.

Как уже сообщало агентство, НМУ первой степени были объявлены в Карабаше с 19 часов четверга, 24 сентября. Во вторник, 29 сентября уровень опасности смога был повышен.

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 12 часов 29 сентября до 19 часов первого октября в Карабаше прогнозируются НМУ второй степени.

Напомним, на территории шести городов области - Челябинск, Аша, Златоуст, Сатка, Коркино и Магнитогорск действует НМУ первой степени. Он продлится до 19 часов четверга, первого октября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Жители Челябинска и Магнитогорска продолжают жаловаться на удушающий запах в городах, на «химический смог, гарь, вонючий дым» по телефону 112 и на странице «Вредные выбросы» ВКонтакте. В подтверждение своих слов они выкладывают фотографии. В минэкологии области пока никак не комментируют эти сообщения.

По данным синоптиков, в Челябинске до конца недели прогнозируется слабый ветер: до пятницы – лишь 1-2 метра в секунду, в выходные – до трех метров. Практически безветренная погода  может усугубить ситуацию.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Промышленным предприятиям города рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных томами ПДВ.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Карабаш
НМУ
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