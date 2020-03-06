В Карабаше повысили уровень опасности НМУ

В Карабаше (Челябинская область) повышен уровень возможного загрязнения атмосферного воздуха в связи с установившимися в городе неблагоприятными метеорологическими условиями. Предприятиям предписано увеличить объем сокращения выбросов.

Как уже сообщало агентство, НМУ первой степени были объявлены в Карабаше, а также Челябинске, Коркино и Сатке с 19 часов пятого марта до 19 часов шестого марта.

Сегодня Челябинский Гидрометцентр предупредил о повышении степени неблагоприятных метеоусловий – с первой до второй – в Карабаше.

НМУ второй степени опасности в городе прогнозируются с 12 часов шестого марта до восьми часов утра седьмого марта. Кроме того, синоптики продлили режим «черного неба» в Карабаше до 19 часов седьмого марта. В субботу днем ожидаются НМУ первой степени.

Промышленным предприятиям города рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с объявленным режимом НМУ и перечнем мероприятий, предусмотренных томами ПДВ.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии. Звонки принимаются по номеру +7 906 890 96 70 с 8.30 до 20.00. С 20 часов до 8 часов 30 минут можно оставить сообщение в мессенджерах – Viber, WhatsApp.