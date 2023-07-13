13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
13.07.2023
Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
13.07.2023
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
13.07.2023
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
13.07.2023
Новые варианты семейного досуга предлагает Музей искусств
12.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
21.06.2021
Безруков: Информация об убийстве цапли и воронов в Каштакском бору не подтвердилась
12.02.2021
Виталий Безруков: Застройка в Каштакском бору запрещена, виновных накажут
22.12.2020
Финансирование Челябинского и Каштакского боров будет увеличено
18.11.2020
Каштакский и Челябинский боры попадут в программу сохранения и восстановления
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023