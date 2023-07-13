В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование

В Каштакском бору, являющемся особо охраняемой природной территорией (ООПТ) Челябинской области, проведут комплексное экологическое обследование.

До 14 июля этого года на сайте госзакупок ведется прием заявок от желающих получить контракт на выполнение работ по подготовке документов для внесения сведений об изменении границ данного памятника природы и его охранной зоны в единый госреестр недвижимости - в рамках разработки предложений для актуализации схемы развития и размещения ООПТ региона на период до 2025 года.

Начальная (максимальная) цена аукциона составляет полмиллиона рублей. Государственным заказчиком является министерство региона. Выполнить все поставленные задачи подрядчик должен будет - в соответствии с областной госпрограммой «Охрана окружающей среды Челябинской области» - до первого октября 2023 года.

Отметим, Каштакский бор объявлен памятником природы регионального значения решением исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 21 января 1969 года. Границы бора и его охранной зоны утверждены постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 28 июня 2001 года.

Общая площадь Каштакского бора составляет 2772 гектара, в том числе в черте Челябинска - 1085 гектаров, в границах Сосновского муниципального района – 1687 гектаров.

При этом в состав территории памятника природы включался лесной массив без учета расположенных внутри него каких-либо объектов хозяйственной деятельности, отмечается в документации к аукциону.

Общая площадь охранной зоны Каштакского бора составляет 516,77 гектара, в том числе в черте Челябинска - 306,07 гектара, в границах Сосновского района - 210,7 гектара.

По закону, изменять границы ООПТ можно на основании материалов, обосновывающих эти изменения, в том числе на основании материалов комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории, границу которой предполагается изменить.

Контрактом предусмотрены следующие работы: проведение комплексного экологического обследования, обосновывающего функциональное зонирование Каштакского бора и включение прилегающих участков в границы памятника природы; разработка границ, графическое описание местоположения границ ООПТ и функциональных зон; определение, разработка границ и графическое описание местоположения границ охранной зоны памятника природы.

Отметим, прописанные в контракте цели его исполнитель должен будет реализовать с учетом материалов комплексного экологического обследования прилегающих к Каштакскому бору участков, проведенного в 2018 году и обосновывающего придание этим территориям правового статуса ООПТ и включение их в границы памятника природы.