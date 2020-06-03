В Коркино и Челябинске продлили НМУ

На территории Челябинска и Коркино продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Коркино НМУ первой степени начались с пяти утра третьего июня и изначально были объявлены на 14 часов, сегодня режим «черного неба» продлили до 11 часов четвертого июня.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Такие условия могут ухудшить состояние здоровья у некоторых людей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора. Кроме того, можно обратиться на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-908-094-00-64. Также обращения по поводу выбросов со стороны предприятий регионального надзора можно направлять в круглосуточную экологическую приемную минэкологии:7-906-890-96-70.