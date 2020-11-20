В Кыштыме открылась эко-тропа, ведущая к Сугомакской пещере

Сегодня, 20 ноября, в Кыштыме (Челябинская область) была открыта экологическая тропа протяжённостью около 800 метров. Она начинается недалеко от автомобильной трассы и заканчивается около входа в Сугомакскую пещеру. На открытии присутствовали глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Эко-тропа построена в рамках проекта «Экология» федеральной программы сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма. Сугомакская пещера является уникальной, она образованна в мраморе, даже по пути в пещеру можно увидеть как будто бы маленькие кусочки мрамора.

«Мы создаём систему экологических троп именно в тех местах, где происходит большая антропогенная нагрузка на памятники природы, и эти места являются основными туристическими направлениями. Знаем, что эту местность посещает очень много людей. В Челябинскую область приезжают из соседних регионов. И, конечно, необходимо такие места оборудовать. С одной стороны, с целью сохранения памятника природы, чтобы направить потоки людей по одной тропе, с другой стороны необходимо благоустроить территорию для развития экологического туризма», – прокомментировал событие Виталий Безруков.

Также он поблагодарил администрацию Кыштымского городского округа за то, что она помогает развивать это место.

На самой тропе установили очень живописные стенды, где рассказывается история данного места, а также легенды и предания, рядом со стендами иногда можно увидеть лавочки, сделанные из переработанного пластика.

«Действительно, гора Сугомак и одноимённые пещера и поляна — это излюбленные места кыштымцев и озерчан, они часто здесь бывают. Двадцать пять лет подряд на Сугомакской поляне кыштымцы водят русский хоровод. Этот фестиваль уже перешёл на всероссийский уровень. Мы очень любим эти места, и каждый год мы проводим здесь весной субботник. Я сама каждый год весной поднимаюсь на гору, и поэтому я мечтаю, чтобы тропа продлилась аж до самой горы», – рассказала Людмила Шеболаева.

Также глава Кыштыма обмолвилась, что сами жители города не очень рады открытию экологической тропы. Причина простая, чем комфортнее данная территория для туристов и чем больше их будет сюда приезжать, тем больше мусора они оставят.

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И.о. председателя комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Кыштымского городского округа Марина Дунаева рассказала о основных экологических проблемах данной территории:

«Основная проблема у нас, это люди, которые заезжают сюда на машинах, оставляют мусор. Мы потом всё за ними убираем. Сам комитет экологии, даже после выходных, приезжает, делает уборку, муниципальное-бюджетное учреждение «Странник», также постоянно здесь наводит порядок», - рассказала Марина Дунаева.

В этом году приезжало очень много людей из Сатки, Челябинска, Уфы, Башкирии, Тюмени. Для них это просто лес, и многие оставляют за собой мусор. Но для жителей Кыштыма это место силы, место загадочных легенд и историй, место, где некоторые жители города даже встречают Новый год, поэтому они стараются держать свой памятник природы в чистоте.