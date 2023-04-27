27.04.2023
Областной суд частично изменил приговор челябинскому юристу Владимиру Казанцеву
27.04.2023
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
27.04.2023
Челябинск ждет гостей и участников большого хоккейного турне
27.04.2023
На дне открытых дверей ЮурГГПУ расскажут об особенностях поступления и обучения
27.04.2023
В Агаповском районе за мошенничество будут судить директора школы
27.04.2023
Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»
В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев
21.04.2023
В Челябинске временно изменится маршрут следования трамвая №18
20.12.2022
В Ленинском районе Челябинска закрыли движение трамваев
28.11.2022
В Челябинске после десяти вечера трамваи по Новороссийской ходить не будут
23.11.2022
Трамваи в Ленинском районе Челябинска возвращаются на свои маршруты
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023