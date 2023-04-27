В Ленинском районе Челябинска на выходные дни закроют движение трамваев.

Как сообщает «ЧелябГЭТ», это связано с продолжающимся ремонтом трамвайных путей по Машиностроителей (работы в этом году проводятся на участке данной улицы от Масленникова до Новороссийской).

Отметим, движение городского электротранспорта закроют в 22 часа пятницы, 28 апреля, и откроют в семь утра первого мая.

Таким образом, в предстоящие выходные движение трамваев 18-го и 22-го маршрутов будет организовано до кольца Харлова.