В Ленинском районе Челябинска закрыли движение трамваев

В Ленинском районе Челябинска сегодня, 20 декабря, в десять утра закрыли движение трамваев.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это связано с технологическими работами на путях по Новороссийской.

До 16 часов 20 декабря трамваи №18 и №22 будут перевозить пассажиров до кольца «Харлова». Маршрут №12 в указанный период отменяется.