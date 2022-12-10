В Магнитогорске повысили степень опасности НМУ

В Магнитогорске (Челябинская область) повышен уровень опасности неблагоприятных метеорологических условий, установившихся в городе накануне, восьмого декабря. В период НМУ жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Как уже сообщало агентство, НМУ первой степени были объявлены в Магнитогорске с 19 часов четверга, восьмого декабря. Сегодня повысили степень опасности неблагоприятных метеоусловий в городе металлургов.

По данным Челябинского Гидрометцентра, до 11 часов 10 декабря в Магнитке прогнозируют НМУ второй степени, далее – до 14 часов 11 декабря – НМУ первой степени.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Напомним, при НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.