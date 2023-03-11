11.03.2023
В Магнитогорске установятся НМУ с вечера 11 марта
10.03.2023
Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка после падения на него льда с крыши ФОКа в Фершемпенуазе
10.03.2023
В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартует декадник «Безопасный транспорт»
10.03.2023
Пожилая пассажирка перевернувшегося в Верхнем Уфалее автобуса скончалась в больнице
10.03.2023
В Челябинске скоро начнут шутить веселые и находчивые школьники со всего региона
10.03.2023
В Челябинске пассажиров автобуса перевозил водитель под наркотиками
В Магнитогорске установятся НМУ с вечера 11 марта
22.02.2023
Накануне праздника содержание сероводорода в воздухе Челябинска превысило ПДК в 3,8 раза
22.02.2023
В Челябинске, Карабаше и Коркино объявлены НМУ
18.02.2023
В Челябинской области НМУ продлятся до вечера воскресенья
13.02.2023
В пяти городах Челябинской области вновь установятся НМУ минимум на четверо суток
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023
Сирота-инвалид из Магнитогорска победил в борьбе с чиновниками и получил долгожданную квартиру
09.03.2023
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023