В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов

В Миассе (Челябинская область) к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов.

Причины массового скопления насекомых в канализационном коллекторе на улице Лихачева выяснит Роспотребнадзор, куда активисты «Гражданского патруля» обратились с просьбой о проведении проверки.

Общественники рассказывают, что отряд тараканов заметили прохожие накануне вечером, 16-го мая. Полчища всеядных насекомых ползали возле канализационного люка, недалеко от стихийного продуктового рынка в центре города.

«Появление тараканов могло быть спровоцировано несоответствующим содержанием мест временного накопления отходов - контейнерных площадок. Дополнительным фактором могло стать отсутствие дезинсекции камер под люками и подвальных помещений в ближайших жилых домах. Надеемся, санитарные инспекторы разберутся в причинах и примут достаточные меры по борьбе с вредителями», - прокомментировала глава местного отделения правозащитной организации Анна Сизова.

Ранее общественники уже обращали внимание на нарушение санитарных правил продавцами и просили очистить улицу от незаконной торговли. Однако власти Миасса, по заявлению общественников, ограничились несколькими штрафами на нарушителей, а рынок продолжил работу.

Фото из сообщества «Инцидент Миасс» в ВКонтакте