В национальном парке «Зигальга» незаконно вырубали деревья

Оперативная группа выявила незаконную рубку леса в северо-восточной части национального парка «Зигальга» (находится под оперативным управлением ФГБУ «НП «Таганай») в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе нацпарка, инспектора опергруппы, узнавшие о незаконной рубке из собственных источников, установили уничтожение 18 стволов берёзы. Свою добычу «чёрные» лесорубы вывезли на внедорожной технике по специально сооруженной временной ледовой переправе через реку Юрюзань.

«Всего с территории вывезено около 15 кубометров древесины, нанесённый ущерб превысил 300 тысяч рублей, - рассказал начальник отдела охраны национального парка «Таганай» Всеволод Яковлев. – Лица, причастные к незаконной рубке, нами установлены. Все материалы переданы в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме незаконной рубки, браконьерам придётся ответить также и за другие нарушения: въезд на особо охраняемую природную территорию на технике и нахождение в национальном парке без разрешения.

Для справки:

Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это первая в Челябинской области ООПТ, которая появилась в рамках национального проекта «Экология».