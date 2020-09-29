В нацпарке «Зигальга» появились первые дощатые «тротуары»

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) начали обустраивать тропы.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга ньюс», деревянные настилы появились на маршруте сразу после подвесной переправы через реку Юрюзань в селе Тюлюк.

Дощатые «тротуары» проложат в самых топких местах - не только для обеспечения комфорта посетителей заповедной территории, но, прежде всего, для защиты леса от вытаптывания.

«Если можно пересечь грязь, не замочив ног, необходимость прокладывать путь в обход отпадает», - отмечают в нацпарке.

Ранее на тропах «Зигальги» сделали первую маркировку (на самом популярном маршруте - из поселка Тюлюк к Поперечной) - сине-белая метка поможет туристам ориентироваться и не сбиться с маршрута.