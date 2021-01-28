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В нацпарке «Зигальга» промаркировано более 40 километров туристических троп

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) продолжается обустройство туристических маршрутов.

На сегодняшний день в заповедной территории появилось уже более сорока километров маркированных троп.

Как сообщает телеграм-канал «Зигальга-ньюс», следующий этап – оборудование мест отдыха: на некоторых обзорных площадках и возле стоянок в скором времени установят прочные и удобные скамьи для уставших путников. Ближе к лету там запланировано и обустройство кострищ.

Один из самых популярных маршрутов в «Зигальге» - к вершине горы Поперечная - начинается в поселке Тюлюк. В 2020-м году в рамках нацпроекта «Экология» через реку Юрюзань устроили подвесную переправу. Сегодня это один из сельских арт-объектов.