В Никольской роще Челябинска вырубят почти 900 аварийных и мертвых деревьев

В Никольской роще Челябинска в понедельник, третьего апреля, начнется вырубка аварийных и погибших деревьев и уборка валежника.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сносу – на основании разрешений управления экологии и природопользования города – подлежит около 890 растений.

«В качестве натуральной компенсации будет высажено 519 деревьев, из них 20 - хвойных пород (высота саженца - не менее 3,5 метра)», - сообщили в администрации Челябинска, добавив, что проведенные работы позволят планировать дальнейшее благоустройство Никольской рощи.