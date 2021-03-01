В ночь на вторник в Челябинской области мороз усилится

Во вторник, второго марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в Челябинске - без существенных осадков.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении - до минус 28 градусов.
В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов, по области – минус 7-12 градусов.
Ветер западный с переходом на южный ночью 3-8 метров в секунду, днём 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.
Солнце взошло в 7 часов 42 минуты, заход - в 18 часов 31 минуту. Долгота светового дня - 10 часов 49 минут. Луна убывающая, третья четверть.
По народному календарю – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.
На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.
Именины в этот день: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.