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В одном городе Челябинской области объявлены НМУ, в пяти - продлены

Среда обитания
Сегодня, 18:12
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Автор: 
Любовь Юрина

На территории одного муниципального образования Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В пяти городах режим «черного неба» продлен.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Карабаше и Коркино НМУ первой степени были объявлены с 19 часов 28 октября и продлены до 19 часов третьего ноября.

В Златоусте и Сатке режим «черного неба» начался в 19 часов 30 октября и продлится до 19 часов третьего ноября.

На территории Аши НМУначнутся в 19 часов второго ноября и продлятся сутки, до 19 часов третьего ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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