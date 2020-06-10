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В подшефном учреждении озерского «Маяка» зацвел райский банан

Фото: 
Мы с Маяка/Атомный Озерск 74
Среда обитания
Сегодня, 11:01
Автор: 
Евгения Александрова

Жители Озерска (Челябинская область) радуются цветению райского банана.

Многолетнее травянистое растение, внутри которого скрываются маленькие желтые цветочки - будущие плоды, зацвело на этой неделе в теплице детского эколого-биологическом центра Озерска, являющегося подшефным учреждением ФГУП "ПО "Маяк".

Пост о ярком (в прямом смысле) событии появился в сообществе "Мы с Маяка/Атомный Озерск 74":

"Чтобы растениям было комфортно, не так давно атомщики построили здесь огромную теплицу, в которой теперь растут пальмы, лимоны, бананы и много других экзотических растений".

Комментируя пост о цветении райского банана, озерчане признаются, что раньше никогда не видели ничего подобного, и благодарят за интересную новость, а также шутят, что теперь в Озерске можно выращивать бананы на экспорт.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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